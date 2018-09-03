藍營公投提案有死人連署 台聯發言人提告籲吳敦義自首

2018-09-03 10:25

〔記者謝君臨／台北報導〕為力拚公投綁大選，國民黨日前至中選會送交「反空污、反核食、反深澳燃煤電廠」等3公投提案，但中選會清查發現，3案連署書有高度異常，不僅出現筆跡相同、大量抄寫情況，在第一階段連署中，更有早已死亡民眾參與連署，連署人死亡比率達1%；對此，台聯發言人許智遠今號召支持者，至台北地檢署告發國民黨黨主席吳敦義涉嫌偽造文書、違反公投法等罪。

許智遠表示，公投是人民的權利，是民主的象徵，但絕不能造假、偽造來宣傳及達成就政治目的，不但破壞公投法的法治意義，更構成了刑事犯罪行為。

許智遠指出，國民黨3個公投案遞交145萬6966份連署書，發現大量抄寫情況，同樣字跡明顯是拿各種名冊抄寫，甚至偽造死人連署書送交中選會，此舉已構成刑法偽造文書印文罪、行使偽造私文書罪、公投法以非法之方式連署或投票。

許智遠強調，吳敦義公開接受媒體訪問時竟辯稱，死人連署「難免」，沒有偽造文書，表示他完全知情，甚至不排除本案由他授意；許說，白海豚又轉彎了，辯解也無法掩蓋犯罪事實，我們要告訴吳敦義，死人不能連署，請尊重往生者，不要拿死人騙活人，如果吳主席良知未泯，請出來自首認罪。

許智遠說，今天是以公民身份按鈴告發，要求檢調積極介入偵辦，並呼籲中選會應嚴格審查後予以駁回撤銷造假提案。