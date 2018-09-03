紐時：中國用通水拉攏金門 年輕人感受好複雜...

金門和廈門地理位置接近，日前兩地已完成通水。（圖擷自紐約時報）

2018-09-03 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國廈門上月5日與我國金門通水，引起不小政治爭議。《紐約時報》報導，金廈通水顯示中國不斷拉攏金門，金門人對中國的感受複雜，有許多年輕人對中國加強戒心。

《紐時》特約撰稿人何貴森（Chris Horton）今天發表文章，內容提到金門和中國之間的復雜關係，60年前八二三砲戰金門遭到密集砲擊，但如今已完成金廈通水，雙方的距離正在縮短。

文中提到，中國廈門正在填海造陸建造新機場，若機場建完，將拉近廈門與金門的距離約1.6公里，且最近也研議建造連接金門到廈門機場的大橋，未來金門甚至將從「昔日敵人」那裡通電。

何貴森提到，中共從未控制過台灣，也一直希望併吞台灣，在金廈通水典禮上，中國國台辦主任劉結一也不斷提及「一中政策」，並說「台灣廣大民眾一定會做出正確的選擇」，但劉若在台灣本島，肯定不會做出上述發言，因為前國台辦主任張志軍2014年訪台時，在多座城市遇到抗議，座車還遭潑漆。

民進黨立委王定宇則說，金門享有自由與民主，當地民眾不大可能想成為威權中國的一部分。但他坦言，中共運用統戰策略投入資源，確實在拉攏金門方面達到一定效果。

面對中國進逼，文中分析，無論在金門或台灣本島，身分認同都是個複雜問題。金門老一輩更認同自己是中國人，但年輕一輩大多對中國懷抱戒心。金門與台灣本島不同，從未經歷日本的統治，金門與台灣兩地經歷迥異與地理距離，因此形成尷尬關係。