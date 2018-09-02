柯P酸應推旅館會員卡 王世堅森77轟失格市長只會講五四三

「魔王級柯黑」王世堅今天對柯文哲戲稱自己應該要推出旅館會員卡一事做出回應，砲轟柯文哲是失格市長。（資料照）

2018-09-02 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近推出了「柯P認同卡」，號稱「魔王級柯黑」的民進黨北市議員王世堅爲了反制，也推出「柯黑小卡」反擊，讓柯P忍不住拿過去王世堅陷桃色風波的醜聞來嘲諷，戲稱王世堅應該要推出旅館會員卡比較好。今天王世堅就砲轟柯P是個失格市長，成天只會講五四三，讓他直呼替台北有這樣的市長感到悲哀。

綜合媒體報導，最近柯P推出「柯P認同卡」，上頭列出16項政治價值，希望讓人認同他的執政理念。爲此，王世堅在8月30日於臉書上PO文砲轟「柯P認同卡」根本就是「柯P輸誠卡」，簽署的人就可以得到「真命天子柯文哲」的認可。他也推出「柯黑小卡」反制柯P，卡片正面寫上「Ko Wen-Je is Pinocchio」，嗆他是《木偶奇遇記》中愛說謊的木偶皮諾丘，還列出「5不學」，高呼「我柯黑我驕傲」！

柯P當然也不甘示弱，聽聞此消息後雖然嘴上說不要理會，但他還是忍不住暗諷王世堅應該要推旅館會員卡比較適合，甚至還有網友真的製作出「王世堅汽車旅館會員卡」，標榜「一卡在手、房間我有」、「房型免費升等」，讓柯P笑推表示這個會暢銷。

王世堅今天就對柯P的嘲弄做出回應，表示柯是台北市長，而自己是台北市議員，議會本來就該監督市府在做什麼，柯黑卡上講得也都是公事，如今柯P卻在那邊講這些五四三，讓王世堅不禁砲轟柯當市長當得有夠失格，爲台北有這樣的市長感到非常悲哀。