再推「以核養綠」 馬英九：廢核不是世界趨勢

推「以核養綠」，馬英九與聆聽演講的民眾互動熱絡。（記者李容萍攝）

2018-09-02 20:30

〔記者李容萍／桃園報導〕前總統馬英九今日下午受桃園市平鎮區女青年會邀請專題演講「從815大停電後，國家應有的能源政策」，公開呼籲重啟核四，並支持「以核養綠」公投；他強調，廢核不是世界趨勢，目前只有核能符合能源四要件「夠、穩、廉、潔」，如果配比改成「一二三四」，綠能10％、核能20％、天然氣30％、燃煤40％，才可能保證不缺電，如果要吸引投資，投資環境要好，如果有可能缺電的話，本地、外地資金都不願意來。

馬英九說，現在國際都視核能為準自由能源，但民進黨卻提出2025非核家園，把所有核能廢掉，根本沒有道理，還納入電業法，到2025年時所有核電廠都必須停止，規劃那時台灣能源配比是核能0％、綠能20％、天然氣50％、燃煤30％，但這樣的能源配比，國內外專家都認為不容易達到，訂到法律上去、定死日期，不是聰明做法，應在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳的承諾的前提下，才能讓核能退役。

馬英九說，2013年台灣反核大遊行有12萬人參加，今年減少98％只有2千人參加，現在世界趨勢是反碳，不是反核。他指出，日本廢核後經濟衰退，因此重啟核電，比利時也無限期延後廢核，而《遠見》最近民調指出，現在台灣贊成核能的人數是反對的2倍，廢核不是世界趨勢。

馬英九表示，蔡政府不使用花費3千億建好的核四，還要花費1千億恢復一座廢掉的燃煤電廠，然後引發北部6縣市的反對，根本就是要人民「用肺發電」，希望民眾踴躍支持國民黨提出的「以核養綠」公投連署活動。

馬英九說，台灣從澳洲買核能的原料，送往美國製作成燃料棒後用飛機送來台灣，一架飛機的運量就能供應全台1年半的發電，天然氣雖然排碳量不高，但價格很高，重點是天然氣全部仰賴進口，且安全存量只有7天， 每週必須有兩餿10萬噸天然氣的船來台，不然台灣用電就會拉警報，而燃煤只有40天的存量，但碳排量很高。

馬英九說，「我們換工作一定會找到更好的，才辭掉現在的工作，這是『騎馬找馬』，現在能源政策卻『棄馬找馬』」，無核家園不是不行，應該在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳承諾前提下，再讓核能退役，「先丟核能，再找綠能，真奇怪 」。

主辦演講的桃園市議員舒翠玲也解釋這就是國民黨舉辦「以核養綠」公投連署的動機，因為大家不希望用肺發電，以核養綠是希望核能跟綠能可以共存，維持核能台灣才能不缺電，在不缺電情況下繼續發展綠能，她的服務處提供連署書供民眾連署。