打破藍綠壟斷 多位選將攜手打造「南高屏經濟走廊」

這群無黨籍參選者希望打破藍綠壟斷，誓言團結南台灣，打造史無前例的「台南、高雄、屏東經濟走廊」。（記者張忠義攝）

2018-09-02 22:52

〔記者張忠義／高雄報導〕自柯P白色力量崛起後，有別於藍綠兩黨的無色覺醒也漸成形，今天高雄市一名無黨籍左楠選區市議員參選人盧翊淮舉辦募款餐會，除湧入眾多支持者外，他也邀同屬無黨籍陣營的台南市長參選人林義豐、屏東縣長參選人李鎔任，以及親民黨籍高市議員吳益政等人與會，大家聯手造勢拜票，企圖闖出無黨籍的參政空間。

這場由左楠選區市議員參選人盧翊淮所舉辦的募款造勢餐會，在左營四海一家舉行席開35桌，也邀同屬無黨籍陣營的其他參選人與會，包括台南市長參選人林義豐、屏東縣長參選人李鎔任，參選鳳山選區市議員的游植琪、參選旗鼓鹽選區市議員的蔡宜芳與周佳錚，還有親民黨高雄市議會吳益政。

這群參選者希望打破藍綠壟斷，誓言團結南台灣，打造史無前例的「台南、高雄、屏東經濟走廊」，全面開創地方經濟來源，垂直整合漁、農、工、商、觀光、科技產業，實現真正根留台灣的縱橫聯盟。

宣稱是年輕人的新寵物的林義豐「虧雞福來爹」，全場受到關注，他不僅為盧翊淮站台造勢，不少人還搶者跟他一起拍照，儼然像個大明星般受到歡迎，林義豐指出，盧翊淮與他同為企管碩士，是改善高雄負債問題的不二人選。李鎔任認為，不該再受意識形態操弄，政府與議會要有所改變，把經濟顧好，才能真正讓人民安居樂業，願意回鄉。

盧翊淮與吳益政都覺得，除民進、國民兩大黨外，政壇理應還要有其他小黨和無黨籍的問政空間，才能擺脫政黨利益與包袱的糾葛，真正保障民眾福祉，才不會犧牲基層權益，藉以換取大黨的權力分贓。他們呼籲選民睜大雙眼，選擇勇於改革、清新求變的候選人。