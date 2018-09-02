藍營第四顆太陽？ 洪秀柱台南輔選

前國民黨主席洪秀柱（中）今南下為黨內台南市長參選人高思博（左）、永康區市議員參選人李鎮國（右）助選。（記者萬于甄攝）

2018-09-02 18:22

〔記者萬于甄／台南報導〕前國民黨主席洪秀柱今南下輔選，會同台南市長參選人高思博，前往永康區市議員參選人李鎮國服務處，舉辦座談會；被問到此趟輔選行程是否為2020總統大選「備戰」，洪秀柱笑答，「才不告訴你！」，她說，希望能先培植年輕一代，承接重任。

永康區市議員參選人李鎮國今在復興眷村舉辦行動音樂會造勢，前國民黨主席洪秀柱也親自出席參加，洪秀柱致詞時指出，嘉義以南政治版圖一片綠油油，民眾原希望「綠油油」能充滿希望、生氣盎然，但如今卻看不見未來。

以台南來說，洪秀柱痛批，賴清德即便到中央做院長，對近期台南的治水、低薪等種種發言，衍生出上帝說、功德說，難道因為現在是七月，所以「鬼話連連」嗎？她表示，老百姓因對國民黨失去信心，是國民黨失敗的原因，因此現在要透過每一次的選舉，一票一票的累積，把人民的信心找回來。

洪秀柱說，李鎮國擁有四屆里長的經歷，若做得不好也不敢出來選議員，希望民眾能給予支持，但光是市議員好也不行，民眾要選出一個好人、有魄力的首長，因此，希望大家也能一起支持高思博，讓每個人都能過上好日子。

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