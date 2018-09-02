台中幼托福利再升級 林佳龍允諾明年提高教保費

幼教團體支持林佳龍連任，動員上千人到場力挺。（記者黃鐘山攝）

2018-09-02 18:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中幼教團體今天舉行支持林佳龍連任造勢大會，林佳龍說，中央「準公共化托育」政策上路後，讓台中「托育一條龍」正式升級2.0進階版，補助只增不減；他也允諾，明年起教保費將從每月900元提高至1500元，提升托育及教保福利。

台中市幼兒教育暨福利協會支持林佳龍市長連任後援會今舉辦活動，經總會長賴淑娟、榮譽總會長王超敏、林呈寬等多位區代表進行號召，各私立幼兒園、托嬰中心、補習班等代表上千人到場力挺，肯定林市府幼托政策。

林佳龍受邀致詞說，台中「托育一條龍」創造幼兒受托、家長減輕負擔、托育產業發展的三贏局面；相較中央新制「準公共化托育」更優惠的是2至3歲幼兒送到托嬰中心，以及2到6歲幼兒居家托育（保母），市府仍持續給予每月3000元托育補助，是中央新制沒有的補助。

林佳龍指出，各縣市的托育費用不一，未來台中加上中央「準公共化托育」，福利不減反增，他會持續和中央溝通討論相關配套措施，讓「托育一條龍」升級為2.0進階版；也將做好擴大公共化供給，包括公托、社區公托家園倍增計畫，朝一區一親子館目標邁進。

針對教保員與助理教保員相關保障，林佳龍也允諾，將分階段實施，教保費每月900元明年起將調高至1500元，他強調，優質師資投入幼教，受惠的是孩子，提升教育品質，家長也能減輕負擔，這是最值得的社會投資！

教保費提高後，預估全市將有約4500名教保員受惠，一年預算約3200萬元；為提升托育人員薪資福利，準公共化托嬰中心人員今年投保薪資24000元，3年內應加到28800元，市府也將補助家長每月700元到2800元調漲費用補助，達到平價托育家長負擔不變，托育人員薪資福利調漲，托嬰中心品質保證等三贏局面。

林佳龍說，希望透過市府對業者支持，提高托育人員的投保薪資，台中市人口持續成長也是推廣政策的保障，市府也致力於推廣托老、青年政策，讓交通串聯，未來經濟產業建設逐步實現，加上年底花博活動，更將提升台中在國際的競爭力，打造宜居花園城市。