「國民阿舅」貼圖拚親善 侯友宜再推貼圖票選

侯友宜競選團隊日前推出「厚友誼」LINE貼圖「國民阿舅」。（擷取自LINE貼圖小舖）

2018-09-02 17:26

〔記者李雅雯／新北報導〕年底九合一選舉將近，各家參選人各自出招貼近選民，國民黨新北市長參選人侯友宜競選團隊日前推出「厚友誼」LINE貼圖「國民阿舅」，廣獲熱烈好評，競選團隊今（2日）天再推票選活動，讓支持者選出最愛貼圖。

侯友宜推出LINE貼圖「國民阿舅」，內容手繪侯友宜16個表情，趣味十足滲入LINE使用者的社群生活。侯友宜競選辦公室發言人賴冠群說，「國民阿舅」貼圖上架後受到相當熱烈歡迎，票選活動也是為了和粉絲們互動，讓大家可以看到侯友宜最可愛、真實的樣子，看到「國民阿舅」的形象。

「國民阿舅」貼圖起源於侯友宜在一場記者會上和其外甥、藝人納豆互動，納豆喊其「阿舅」，兩人互動活潑，故而也讓侯友宜有了「國民阿舅」的形象。

侯友宜選戰競爭對手、民進黨新北市長參選人蘇貞昌也有官方LINE貼圖，搭配其經常出現的「衝衝衝」印象，將貼圖命名為「衝衝衝的每日生活」，搭上蘇貞昌逗趣表情，許多網友也稱讚「好可愛」。

侯友宜競選團隊再推「國民阿舅」票選活動。（擷取自侯友宜LINE官方帳號）