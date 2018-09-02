鄭朝方大跳國標舞 秀舞技分享體育政見

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（左）今天受邀出席新竹縣國標舞運動協會會員大會，現場秀舞技，並分享他的體育政策。（鄭朝方提供）

2018-09-02 17:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕跳舞也可以宣傳政見！民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，今天受邀出席新竹縣國標舞運動協會會員大會，現場秀舞技，並分享他的體育政策；他認為體育活動應結合縣民生活，設置優質的運動場地和培育制度，讓人人都可以享受揮灑汗水的運動快感，樂活而健康。

新竹縣國標舞運動協會也是新竹縣第一個成立的國標舞社團，平日大家以舞會友。鄭朝方受邀與會員共舞，同時也分享他的體育政見，包括發展「全民體育」場地，盤點縣內空間，改善軟硬體設施；再者是「選手培育」，增加培育經費，由社會與民間企業合作，扶植有潛力的選手。最後是「運動行銷」，透過新竹縣優質的人文風土，結合科技與文創，讓運動也能促進觀光。

鄭朝方說，運動是生活中調劑身心非常重要的環節，他在就讀臺北大學財經法律系時，就曾研修過「國標舞課程」，以前他都和同學在課後「約舞」。因此今日在大家的熱情邀約下，他能夠不加遲疑地為大家獻上一段表演，希望透過這段舞，讓大家理解他是以「運動人」與「使用者」感同身受的角度，來設想新竹縣的運動政策、場地與制度。

鄭朝方也說，新竹縣民的運動風氣鼎盛，各個世代、年齡層都熱愛運動，運動項目也很多元，未來他期許自己能夠因應各族群與需求，打造安全、專業的運動場地，並建立使用、租借與維護的制度，讓縣民擁有健康的身心。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天在國標舞運動協會會員大會中秀舞技；他認為體育活動應結合縣民生活，設置優質的運動場地和培育制度，讓人人都可以享受揮灑汗水的運動快感，樂活而健康。（鄭朝方提供）