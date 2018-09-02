假牙補助政策引論戰 侯友宜：新北市也有做

國民黨新北市長參選人侯友宜今天出席「逆風展翅身障天使演唱會」。（記者賴筱桐攝）

2018-09-02 16:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出擴大長者假牙補助政策，遭侯友宜質疑財政無法負荷，蘇貞昌今天批「不會做事還不讓別人做事」，侯友宜下午回應，老人假牙補助新北市一直有在做，但老縣長要說清楚做法。

侯友宜今天下午出席「逆風展翅─身障天使演唱會」，侯友宜說，假牙補助新北市也有在做，但是補助方式老縣長要說清楚，到底是怎樣的做法，如果沒有講清楚，當然兩邊算出來的數據不一樣，新北市一直與中央合作，對於低收入戶和中低收入戶的假牙補助都有一套方式。

關於辯論議題，侯友宜表示，老縣長覺得他口才好，每天都要邀別人辯論，「辯論該怎麼做就怎麼做，我從來不懼戰也不畏戰。」他強調，不用每天一直說要辯論，蘇貞昌的政策必須跟市民說清楚，包括深澳燃煤電廠要不要蓋，這些都不說清楚，每天只想要辯論。

侯友宜說，「我知道他口才好，他（蘇貞昌）這樣覺得自己穩贏的。」但該做的事情，他絕不懼戰及畏戰。

針對蘇貞昌將展開聯合競選，侯友宜表示，今天早上他到三重力行市場掃街，帶著年輕好友一起拜票，很多選民本來支持民進黨，但是因為民進黨執政成績差，要改支持侯友宜。他聽完很感動，未來大家和他緊緊黏在一起，「逗陣拚」。