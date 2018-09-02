賴清德站台徐定禎 強調「經濟正復甦中」

賴清德與徐定禎高舉雙手，盼能勝選攻下苗栗縣。（記者鄭名翔攝）

2018-09-02 17:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院長賴清德今南下苗栗聯合大學，出席「2018百工百業挺改革」第二階段輔選，為民進黨禮讓、無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎站台。賴揆也細數施政政績，稱新南向政策看到成果，東南亞來台觀光人數突破千萬；另明年政府也將大幅度減稅，逾五萬人將有感受惠，此外今年經濟成長率也達3%、失業率降至3.66%，顯見經濟正復甦中。

賴清德今早至聯合大學為民進黨輔選大會苗栗場站台，一進場就受到支持者夾道歡迎。上台致詞先強調蔡政府上任後力推前瞻計畫，完善全台各地的基礎建設；另以「五加二」產業創新計劃帶動產業升級轉型。

此外，新南向政策也收到成效，去年東南亞來台觀光人數增加兩成，突破千萬人次；另政府帶頭為公務員加薪，也鼓勵民間企業跟進，去年共五成企業幫員工加薪，幅度達3.7%；明年也將大幅度減稅，個人年收入40.8萬以下免繳所得稅，至少542萬申報戶受惠。

而經濟成長率去年2.86%，今年至今每季皆逾3%，失業率更逐年下降，今年降至3.66%，顯見在民進黨執政下，國內經濟正復甦中。

賴也為徐定禎拉抬聲勢，大讚徐擘畫縣政藍圖，以教育為本，另提出五楊高架橋、新竹輕軌、台中捷運山手線延伸至苗栗，健全路網。他承諾，未來徐定禎當選後，「中央絕對力挺徐定禎提出的各項施政」。