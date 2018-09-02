鼓勵寵物繁殖、檳榔西施選美 他的市長政見超狂

桃園市長參選人吳富彤是榮星動物醫院院長，2009年曾登記參選桃園縣長。（記者陳昀攝）

2018-09-02 15:06

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長選舉上週完成登記，最後一天登記出現神祕的第5位參選人、榮星醫院院長吳富彤，因提出鼓勵寵物繁殖業、4年一次檳榔西施選美，以及開放鬥犬、賽狗等「超狂」政見，引發網友熱議，吳富彤受訪表示，提出的各項政見都是為了提高桃園的國際能見度、帶動經濟競爭力。

吳富彤的政見分九大面向，其中一項為特准寵物繁殖業在桃園市繁殖寵物，成立寵物買賣一條街，預計一年有80億元商機，且桃園市寵物不需結紮，更開放鬥雞、鬥犬、賽馬、賽狗等，吸引觀光；另一項擇提議將檳榔攤晉升為警民聯防站，增加按摩紓壓、卡拉OK服務等，並四年舉辦一次檳榔西施選美，讓世界看到台灣。

這兩項政見公布後不到二天，引發許多寵物相關社團熱烈討論，吳富彤的個人臉書也湧入批評聲浪，痛斥他身為獸醫師，卻想犧牲動物福祉來換取利益，有些人甚至嘲笑他是不是「來亂的」。

「狗是人類最好的朋友！」吳富彤表示，他想推動的是在地合法的繁殖，現在就算不容許繁殖還是會有人買狗，但都從東南亞進口，不但拉高價格、本地人也賺不到錢，而動物收容所待認養的狗大多體型偏大、長相未必討喜，不一定能符合一般家庭的需求，若能在觀音沿海成立寵物一條街，不但帶動當地發展，也不會影響市區住戶的安寧。

他說，如果家犬都結紮，未來會造成品種滅絕，連帶影響每年近百億元的寵物業商機，而且現代已經不允許剪耳、斷尾或聲帶割除這類簡單手術，那結紮又何曾經過狗的同意，自己從事獸醫30多年，這些都是專業的想法。

另外，吳富彤說他有很多華僑界友人，大家對台灣最感興趣的只有兩項，一是許純美、二是檳榔西施，他認為大家不該用異樣眼光看到檳榔西施，外國脫光光的天體營多的是，就不見大家撻伐，他的想法都是能提高國際競爭力、振興桃園觀光的想法。