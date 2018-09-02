盧秀燕陣營連環砲轟林佳龍 卓冠廷批：抹黑刷存在感

蔡英文總統為林佳龍助選，盧秀燕陣營批評是包庇賄選！（圖由讀者提供）

2018-09-02 14:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指控現任市長林佳龍涉嫌賄選，今天又批評蔡英文總統為林助選，根本是包庇賄選！台中市政府新聞局長卓冠廷反批，盧秀燕陣營以毀謗別人的方式來刷存在感，市民會唾棄這種低劣行為。

盧秀燕陣營說，林佳龍日前在梨山以餐會招待選民，涉嫌賄選，除嚴正呼籲檢調立即介入偵辦，也要求民進黨中央反省這樣的人適合代表民進黨參選嗎？不料，蔡英文總統昨日還跑來台中為林佳龍助選，簡直是包庇賄選！而且是在污辱台中人的智商！

卓冠廷說，請客送禮綁樁是國民黨的常態慣例，但不要因自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣；更可笑的是，盧秀燕競選團隊某發言人先前還被民眾發現至民進黨內部選務活動現場偷錄音，但盧卻一再放縱團隊胡亂指控，簡直荒唐至極！

林市長與團隊會打一場正向的選戰，對於盧秀燕的抹黑，市府近日已多次完整說明，林市長並沒有為選舉送禮或請客，遺憾盧陣營仍持續惡意扭曲事實，現在更不惜以毀謗別人的方式來刷存在感，相信市民會唾棄這樣的低劣行為。

卓冠廷也呼籲，盧陣營不要因選情告急就開始亂噴口水、混淆大眾視聽，這絕非選舉與市民之福。尤其，盧秀燕自選戰開始以來，市民迄今未見到她提出具體的政見，只有對林市長還有市政不斷的抹黑，期盼她早日回到選舉正軌，以政見和理念來爭取支持而非負面選舉。