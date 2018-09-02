擴大補助假牙 蘇貞昌反譏侯友宜任副市長不做...

對於拋出的市政政見遭對手侯友宜批評，蘇貞昌認為，假牙補助其他縣市都做到，新北市卻做不到，侯副市長多年不做，現在要做還講一堆妨礙別人做事。（記者邱書昱攝）

2018-09-02 14:30

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出擴大長輩假牙補助、垃圾袋降價等政策，都遭到對手國民黨新北市長參選人侯友宜批評。蘇貞昌今天受訪時就說，其他縣市假牙補助都做到，為什麼新北市卻做不到，侯任副市長多年不做，現在還講一堆，對長輩不夠尊重。

蘇貞昌說，市民都關心市政府的效率，新北市垃圾袋就比台北市的貴，因此提出垃圾袋要降價，清運垃圾要給清運隊員福利、增加機具，在收取垃圾時更有效率，同時讓市民要倒垃圾能夠更方便、更環保、更省錢，垃圾袋也可以降價。

對於擴大65歲以上長者假牙補助，蘇貞昌說，假牙對人的健康非常重要，有些長輩年紀大，沒有牙齒導致不想出來社交，這也不健康，但不是所有長輩都能夠負擔裝假牙費用，所以才要擴大補助，而且有排富措施，侯友宜多年擔任副市長不做，現在還妨礙別人要做事。

另一方面，蘇、侯爭議許久的政見辯論，遲遲未決，蘇貞昌認為很奇怪，在民主國家選舉，參選人之間藉由辯論向選民報告未來施政，這是選民有知的權利，現在新北選民卻因為侯副市長一再逃避，這個知的權利卻不能擁有，實在很遺憾。

蘇貞昌說，何況來辯論還是侯副市長講的，現在又躲起來，不敢面對、對選民不負責任，沒有誠意的態度，選民應該要加以檢驗。