不介意低薪 港生為「民主」、「環境」赴台灣就業拚移民

有港生著眼於台灣的民主風氣與居住環境，前來就業定居。（歐新社）

2018-09-02 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北經濟文化辦事處昨日於香港金鐘力寶中舉辦就業博覽會，替台留港、港留台的畢業生媒合就業機會。雖然在台就業薪資遠不及待在香港，但仍有港人著眼於台灣民主風氣與較佳的居住環境，決定赴台工作，甚至尋求移民機會。

根據《香港01》報導，台灣銀行香港分行行長吳佳曉指出，若以相同職位來看，畢業生在台起薪為3萬元左右，但在香港可領到51K，雖然以往有不少香港畢業生選擇在台就業，但比例不高，應是衡量薪資差距。

報導提到，一名在台師大留學6年的陳姓碩士生表示，雖然台灣薪資偏低，但台人較港人友善，工作壓力相對輕，且居住環境更為舒適，直言「住套房都大過香港劏房（指將一層住宅隔成數間出租）。」

另有畢業於台師大社會教育系的呂姓民眾表示，自己打算先在香港就業一段時間後再到台灣發展，以符合移民條件，她認為，雖然台、港政治環境同樣趨惡，但台灣起碼有民主制度，加上醫療保障齊全，希望能取得台灣身分證，讓自己多一個選擇。

辦事處代理處長高銘村指出，香港民眾移民台灣比率上升，港生畢業留台並取得居留資格者也有升高趨勢，但他提到，新任辦事處處長在6月提交工作簽證申請，至今仍未獲發，以前只要13個工作天便可取得，不排除與兩岸關係轉差有關。