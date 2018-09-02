蔡英文挺無黨籍徐定禎 砲轟國民黨執政苗栗不積極

蔡英文總統（右4）與行政院長賴清德（右3）今早連袂為無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎（左3）站台。（記者鄭名翔攝）

2018-09-02 12:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕蔡英文總統今早到苗栗縣為民進黨禮讓、無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎站台，蔡強調，苗栗長期由國民黨執政，但現任縣長徐耀昌團隊施政不積極，將苗栗的停滯推給財政困難，使得苗栗長期無法擺脫三等縣，縣民極為渴望改變，而徐定禎擅於整合、管理財務，是好縣長不二人選，期盼此次能讓苗栗翻轉。

蔡英文與行政院長賴清德連袂出席「2018百工百業挺改革」苗栗場造勢大會，與上千名支持者同聲力挺徐定禎。蔡英文說，苗栗此次仍被黨內視為艱困選區，但「改變沒時間再等」，民進黨禮讓的徐定禎整合跨黨派力量，加上過去在頭份市長任內使市庫轉虧為盈，政通人和有目共睹，極有可能打贏此次選戰。

蔡也強調，執政後推出「浪漫台三線計畫」，有效整合苗栗山線觀光資源；另「長照2.0」政策對於老年人口比例高的苗栗也是一大福音。然而現在執政的國民黨籍縣長徐耀昌施政不積極，將財政困窘當作無作為的藉口，使苗栗發展停滯不前。

賴清德表示，苗栗的發展需要地方及中央一起前進，未來徐定禎當選後，「中央絕對力挺徐定禎提出的各項施政」。但賴致詞時卻凸槌口誤，將頭份市長徐定禎誤稱作後龍鎮長，經台下群眾提醒才急忙改口，場面有些尷尬。