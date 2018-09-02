再訪仁武、岡山淹水受災區 陳其邁籲政府降低補助門檻

陳其邁走訪淹水受災區瞭解災後清理情況（陳其邁競辦提供）

2018-09-02 12:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁繼，今上午前往仁武灣內里、岡山嘉興里探訪水患受災民眾，針對民眾提出放寬淹水救助相關陳情，陳其邁建議高市府，除對泡水汽機車提供相關補助，並適度降低居家淹水補助門檻，減輕民眾重建負擔。

陳其邁上週幾乎每天都至災區探訪，瞭解實際受災情況與地方需求，今上午再次回到仁武、岡山等淹水災區，發現雖然淹水均退去，居民仍忙於清理家園。

陳其邁表示，此次大雨造成大水、導致許多民眾家裡淹水，許多家具、電器及汽機車都因泡水而損壞﹔他已向行政院及市府提出建議，盼參考過去救助經驗，對目前淹水50公分救助門檻酌予放寬，並對泡水汽機車酌予補助。

陳其邁與高市議員邱俊憲、林芳如、張勝富及議員參選人江瑞鴻等，一同前往仁武灣內里探訪受災民眾家園復原情形，並聽取里長與地方人士說明曹公新圳目前整治問題。

接著在議員陳政聞、高閔琳及議員參選人黃秋媖陪同下，趕往這次淹水嚴重的岡山區嘉興里五甲尾地區，關心土庫排水造成這次當地淹水的原因。

陳其邁指出，未來將以「全流域治水」整治與管理觀念，向中央爭取經費，強化區域排水系統，讓居民免於淹水之苦。