獨派團體攔柯碰壁 詹晉鑒籲 ：去巧遇陳佩琪吧

2018-09-02 12:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近期接連被獨派人士攔路要求表態，議題從兩岸立場、東奧正名到世大運台灣旗等，柯為此大發雷霆痛批對暴力脅迫非常厭惡，還怒回「關我屁事」。文山區萬興里長詹晉鑒今投書暗酸，過去和獨派稱兄道弟的人是柯，不是陳佩琪，後者沒有背叛後的心虛心態，能平常心面對獨派發問，既然陳聲稱進入選戰模式，擺脫過去「溫良恭儉讓」形象，呼籲獨派人士「去巧遇陳佩琪吧！」

上午柯文哲出席活動前受訪，被問及詹呼籲獨派人士去找陳佩琪，柯則說，這一定是失言了，現在再問詹，他一定改口了。

有律師背景的詹晉鑒因參與民進黨「民主小草—參選村里長」計畫當選里長，先前柯市府曾積極邀他入府。對於柯近日看待獨派團體態度，詹晉鑒投書表示，獨派青年既非群體圍堵，也沒有和警察形成對峙型態，身上也沒有帶危險物品，一般政治人物遇到類似民眾陳情的情形還會少嗎？有必要這麼冷漠嗎？

詹晉鑒並指，如果柯文哲事前事後的態度一致的冷漠以對也就罷了，事後媒體聯訪時還向社會大眾「控訴」自己被脅迫，這樣的反應令人不解。

詹晉鑒直言，柯現在認為「九二共識是兩岸和平基礎」。既然如此，獨派何需再去「熱臉貼冷屁股」，受了一肚子氣，還可能無緣無故被帶去警局偵訊5小時。

他更呼籲獨派人士「去巧遇陳佩琪吧！」陳雖然是市長夫人，但她最了解柯文哲，也是少數能夠影響柯文哲的人。陳醫師不是政治人物也沒有政黨包袱。此外，過去和獨派稱兄道弟的人是柯文哲，不是陳佩琪，後者沒有背叛後的心虛心態，更能平常心的面對獨派的發問。