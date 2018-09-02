拍賣家具挨批消費世大運 柯P反譏：狗嘴吐不出象牙

台北市長柯文哲2日出席環保局「再生家具開學季特賣會」，主持再生家具拍賣活動，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2018-09-02 12:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一年一度的「再生家具開學季特賣會」今上午在內湖再生家具展示場舉辦，其中限量50件的世大運床組特價1999元，引發民眾排隊搶購熱潮，卻也挨批再度消費世大運。台北市長柯文哲今上午出席特賣活動前受訪，反譏「狗嘴吐不出象牙」，世大運家具本來就要處理的，這樣也要說刷世大運存在感。

對於不少民眾一大早8點多就來搶便宜，柯笑稱自己已經到了不會貪小便宜的年齡，很多跳樓大拍賣說打幾折，結果買一大堆用不著的東西，他現在不會有這毛病了。

所以暗指今天來的民眾貪小便宜嗎？柯連忙改口「不是啦！我是有需要才買，不會因為便宜就買。」

此外，前總統馬英九昨出席活動時批評，自己擔任台北市長期間就已經推動內湖科技園區，至今交通沒有改善。柯文哲表示，這他講過很多遍，內湖的交通問題是因都市計畫失敗，並反批在馬政府時代，十二次更改都市計畫都沒有經過議會，而是用行政命令，這將會成為一個在公共行政史上案例，都市計畫被扭曲之後所造成的併發症。

柯說，碩博士生可以去專門研究這個，這是很好的研究題目，都市計畫在經濟發展跟環保 或是整個管制， 如何取得平衡，或是取得法制上的正當性。