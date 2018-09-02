南港變更產業生活專區 丁守中批柯P動作慢又綁年限

國民黨台北市長參選人丁守中今天（2日）出席南港區後援會成立大會，會後接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-09-02 11:44

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天一早就到南港參加挺丁守中授旗典禮，丁守中會中痛批台北市長柯文哲變更南港為產業生活專區的動作太慢，而且8年內就要提出計畫取得建照根本時間不夠用，只會看得到吃不到，丁當場承諾會鬆綁年限，加速發放建照。

台北市政府針對南港區提出的「產業生活實驗特定專區」都市計畫今年7月獲內政部核定通過，52公頃的工業區可免回饋樓地板面積做住商使用，計畫要求申請人6年內要提出都更事業計畫、2年內取得建造執照，否則將會變回工業區。

丁守中今天到南港玉成公園參加「國民黨南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中市長授旗典禮」，丁守中致詞時表示，郝龍斌擔任台北市長任內，就催生變更產業生活特定園區，柯文哲的作法太慢，南港拖得太久才變更，立法院早就通過產業創新園區開發建設相關法令，擺脫過去工廠法規定，透過產業創新發展條例，園區內可以擁有生活區、住宅區、生活機能區等等。

丁守中指出，而且52公頃這麼大的面積，柯文哲只有給大家6加2年的時間根本不夠用，柯文哲去年只有發出205張建照，以這樣發照速度，南港52公頃土地什麼時候可以完工？只會看得到吃不到，而且既然轉變成專區，為什麼還要變更回工業區？根據產業創新發展條例，園區本來就可以有各種機能，丁守中不會給大家這麼少的時間，而且會加速發放建照。