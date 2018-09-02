柯P遭獨派追殺 佩琪困惑「為何不去總統府抗議」

陳珮琪質疑，抗議統獨正名的人士，為何不是去總統府抗議，或是請立委修改公投法。圖為總統蔡英文（右）、台北市長柯文哲（左）。（資料照）

2018-09-02 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因「兩岸一家親」被貼上親中標籤，近來更成為獨派人士眼中釘，使得搭公車通勤1年的他不得不改乘公務車。獨派的行為令柯P妻子陳佩琪無法理解，認為要抗議統獨正名的問題，為何不是去總統府抗議，或是請立法委員修改公投法？

陳佩琪在臉書上寫道，在柯成為台北市長後，不時會遇到熱情民眾加油打氣，也不乏有人抗議，喊喊口號，但不會做出讓人害怕的動作，且醫生因工作性質關係，通常較無統獨意識，柯P也曾說醫生治病不會看病人是藍是綠，反之亦然，病人也只是想把病看好，不會問醫生的政治立場。

陳佩琪說，自柯P從政以來，她已能朗朗上口「總統負責兩岸、 軍事、外交、國防」，然而，最近一連串的抗議事件，讓柯P改搭公務車上班，她強調，柯P要競選的是地方首長，不是總統，質疑這些抗議統獨正名的人士，為何不是去總統府抗議，或是請立委修改公投法，「跑來找地方首長抗議的意義何在」、「你們的動作實在令人害怕，丟鞋是有可能傷到頭部的。」

陳佩琪提到，政治人物總說台灣的命運由2300萬人決定，呼籲有主張的人士應用和平手段宣傳自身理念，獲得大家認同，有朝一日公投法通過，自己和柯也各只有1票，直言「你們這些人用錯手段，找錯人了。」