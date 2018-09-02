如何解讀最近民調？ 姚文智：自己後勢看漲

民進黨籍台北市長參選人姚文智今天（2日）赴木柵市場拜票，支持者送上象徵「旺來」的鳳梨與「包中」的粽子。（記者黃耀徵攝）

2018-09-02 11:34

〔記者周彥妤／台北報導〕年底台北市長選戰倒數80多天，據本報1日民調顯示，現任台北市長柯文哲以33.43%的支持度領先，國民黨參選人丁守中為24.71%居次，民進黨參選人姚文智的支持度為14.9%，位居第三，未表態比率達24.61％。姚文智說，其實過去是較多民眾尚未選擇，認為自己後勢看漲，看到「彼消我長」，盼未來不斷整合支持者，讓他們勇於表態。

姚文智今天上午前往木柵市場拜票，受訪談到日前赴泰國出席後援會，造勢造到泰國？他說，他去參加泰國台商、台僑的六都市長後援會，因為世界各地都有好朋友，想表達一份支持力量，尤其首都選舉，讓出外打拚的台灣同胞很關心，盼讓台北國際化，真正面對世界，維持國家首都的位置，一起為所有在外努力的台灣人打拚。

至於傳出華僑被中國打壓，如要回來參加國慶，之後就不能辦中國簽證？姚文智說，中國打壓無所不用其極，尤其首都選舉，已經看到中國挾著龐大政經實力，甚至在網路上不斷霸凌，這是我們共同面對，台灣要維持一個自由民主人權、最基本的生活方式，因此要透過每個選舉表達我們的意志。

談到看待最近自由時報民調，姚文智說，認為是後勢看漲，民調都在掌握中，所有民調也都會參考，我們看到「彼消我長」，我們本身不斷整合團隊，讓更多支持者勇於表達，可以發現過去其實是比較多民眾還沒選擇。

至於在泰國提到柯文哲是網紅？姚文智反問提問記者，「你不知道嗎？大家都知道嘛！」他說，大家關切的不是市長紅不紅，而是這個城市是否持續進步、生活是否更幸福、民生是否更樂利、經濟是否更繁榮，是否可以跟其他城市競爭之下，也能並駕齊驅。他強調，海外台商、台僑，真的很關心台北是不是能夠在整個世界競爭裡脫穎而出。