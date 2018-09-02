台美議長對談 蘇嘉全感謝美國會堅定支持

立法院長蘇嘉全拜會美國聯邦眾議院議長萊恩。（取自蘇嘉全臉書）

2018-09-02 11:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院長蘇嘉全於美東時間9月1日，代表台灣政府應邀出席已故美參議院軍事委員會主席馬侃（John Sidney McCain III）的追思紀念活動。蘇嘉全此行也拜會美國眾院議長萊恩（Paul Ryan）與參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），蘇嘉全當晚在臉書發文，感謝美國國會對台美關係與台海和平穩定的堅定支持。

美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃於8月25日病逝於家鄉亞利桑納州，美國9月1日特於國會山莊及國家大教堂舉行追思紀念活動。蘇嘉全於8月30日前往華府，在駐美代表高碩泰陪同下，代表我政府應邀出席相關活動，預計於9月3日返抵國門。

蘇嘉全1日晚間在臉書發表專文「追思馬侃主席：一個致力團結國家的偉大政治家」悼念。蘇嘉全說，這次以國會議長身份代表我國政府應邀出席追思活動，表達政府及台灣人民對馬侃主席的崇高敬意。

蘇嘉全寫道，在美國國會的禮遇安排下，31日前往國會山莊圓頂大廳向主席靈柩致意，隔日上午出席於華府國家大教堂舉辦的告別式。在這個肅穆的場合上，前總統小布希、歐巴馬特別追述馬侃的政治家風範足為一代楷模，席間蘇嘉全也與眾多美方及各國政要寒暄，共同追思馬侃主席傳奇的一生。

蘇嘉全並表示，在行程空檔中，拜會聯邦眾議院議長萊恩以及參議院外委會亞太小組主席賈德納兩位主席生前的摯友，也與多位國會議員會晤。

蘇嘉全說，馬侃主席堅決捍衛民主與自由，並熱愛自己的國家，也因與我們有著共同堅守的價值，雙方友誼才能如此長久深厚。他特別向萊恩議長及賈德納主席致意，感謝美國國會對台美關係以及共同致力於維持台海和平穩定的堅定支持。