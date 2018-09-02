蘇批不為市民謀福利 侯反擊：騙選票

國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上到三重力行市場掃街拜票。（記者陳心瑜攝）

2018-09-02 11:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌陸續拋出清運垃圾減價、老人免費裝假牙等政見，指對手侯友宜一再反對「為市民謀福利的政見」，應該出面辯論將立場講清楚，侯友宜今天回應，蘇貞昌當縣長的時候也沒有做假牙補助，就算裝假牙政策訂出排富條款，仍有48萬人、每口4萬元，需要25億元經費，並不是小數目，反問「請問老縣長經費哪裡來」，要蘇講一些務實、作得到的，不然選民會認為是在騙選票。

至於侯友宜遲未接受蘇陣營的辯論邀請，民進黨新北市黨部主委余天表示，侯友宜不敢辯論不是因為口才不好，而是根本沒有準備好，侯友宜則重申，自己一直認為老縣長不用急，想辯論也不用「噗噗跳」（台語），知道蘇口才好、很想辯論，但是應該要把立場講清楚，包括深澳電廠要不要蓋。

侯友宜今天深入綠營鐵票區三重，至力行傳統市場掃街兩小時，由於蘇貞昌今天早上也至車路頭市場掃街，互別苗頭意味濃厚，侯友宜笑說，自己掃街一段時間了，而三重有很多出外人、在地人，和自己有一樣的成長背景，尤其在豬肉攤握到民眾的手，感覺就像握到自己家人的手一樣，覺得很歡喜、很親切，會繼續走下去。