蔡英文批國民黨淹水不幫忙 丁守中：在野黨責任是嚴格監督

2018-09-02 11:11

［記者簡惠茹／台北報導］蔡英文總統昨天到彰化輔選致詞時，批評反對黨「反改革」，南台灣淹大水不但不幫忙，還說一些不恰當的話。國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，在野黨責任就是嚴格監督，當然要檢討、追究失敗責任。

蔡英文總統昨天和行政院長賴清德到彰化造勢，替爭取連任的彰化縣長魏明谷輔選，蔡英文致詞時批評國民黨在南台灣淹大水的時候不但不幫忙，還說一些不恰當的話，政府的建設經費也遭在野黨全力反對。

丁守中今天上午出席國民黨南港區黨部黨員慶生會暨挺丁守中市長授旗典禮，丁守中對此表示，在野黨的責任就是嚴格監督執政黨，今天政府投入上千億到治水方案，結果中南部全部淹在水裡面，我們當然要檢討這些錢花到哪裡去了？追究失敗的責任。

對於有媒體報導，賴清德帶重金輔選，挹注千億建設經費給彰化，丁守中說，過去治水預算等於丟到水裡沒有好的成效，現在幫魏明谷造勢開這樣的支票，完全就是變相買票行為。

另外，近日柯文哲陣營指出，柯文哲對選戰沒有很積極是在等民進黨台北市長參選人姚文智和國民黨參選人丁守中自爆，丁守中指出，柯文哲自己自爆更多，台北市政府和柯文哲團隊早就已經自爆一大堆，事實上認同卡也是說一套做一套，沒有得到大家很大的認同。

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