喜樂島號召公投 陳水扁指最重要是以台灣名義入聯公投

前總統陳水扁認為，目前以台灣名義加入聯合國公投最重要。（圖取自《新勇哥物語》臉書）

2018-09-02 11:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕喜樂島聯盟日前公布「全民公投反併吞」活動，號召10萬台灣人民10月20日齊聚府前凱道「向中國嗆聲！並要求民進黨修正公投法﹔前總統陳水扁在臉書《新勇哥物語》指出，全民公投反併吞三大目的裡，以台灣名義加入聯合國的公投，是當今最重要、也是最可行的政治議題。

陳水扁在臉書中質疑喜樂島聯盟日前公布「全民公投反併吞」內容，主張一再退縮，成立宗旨是「獨立公投，正名入聯」，但走了一回台北、台中到高雄之後，不止前進總統府活動一延再延，最後還縮水成「全民公投反併吞」。

陳水扁指出，喜樂島聯盟推動「全民公投反併吞」活動有三大目的，包括展現強大民意抗議中國一再無理霸凌、捍衛台灣主權；強烈要求蔡英文總統及立委修正公投法，使台灣人民有權公投決定自己國家的前途；向國際社會表達台灣真正民意，以「台灣」為國名加入國際社會，成為正常化國家。

這三大目的中，以第三個目的「以台灣的名義加入聯合國的公投」，應該是當今最重要也是最可行的政治議題，更是「一邊一國連線」今後要強力推動的終極目標！