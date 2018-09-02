綠委為農民對地給付請命 農委會放寬勘查標準

2018-09-02 10:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕南台灣近日連續暴雨，不少農田變成水鄉澤國，影響農民轉、契作不及並衝擊綠肥存活率，立委邱志偉為農民對地綠色環境給付請命，農委會從善如流放寬勘查標準。

邱志偉指出，對地綠色環境給付計畫中規定，轉、契作或綠肥、翻耕田區，如經勘查或抽查與農民申報不符者，其違規面積當期作，農委會不僅不核予補貼，且將取消次年同一期作申報轉、契作、生產環境維護措施、稻作直接給付及保價收購等措施資格。

邱志偉說，對地綠色環境給付計畫二期稻作執行期限原訂9月20日，但近日的連續豪雨，造成不少農田一片水鄉澤國，難以耕作，影響農民權益甚鉅，因此他緊急協調農委會提出三項要求。

包括一、放寬對地綠色環境給付的採認，並延後勘查期限；二、若農民無法在時限內申報轉作或契作，得依現況翻耕認定；三、保障農民次年度申報轉作或契作、生產環境維護措施、稻作直接給付及保價收購等措施資格。

農委會從善如流，立即放寬農田勘查及申報規定，函文回覆邱志偉表示，對地給付申報綠肥及景觀作物者，成活率若未達50%，以公所就現況判定為準；至於申報轉作、契作或種稻在案者，倘若公所尚未進行天然災害救助或轉、契作勘查作業，可以變更或取消申報項目，必要時得延後勘查，且不影響下年度第一期轉、契作期程。

邱志偉表示，近日暴雨接連狂炸南台灣，許多地區時雨量超過100毫米，農地被洪水淹沒，政府以最快速度啟動農損救助機制，並緊急啟動對地給付勘查標準的調整，希望給遭遇天災的農民最好的照顧。