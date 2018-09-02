賣帛琉飯店籌選舉經費？ 吳敦義：就算有也不違法

國民黨主席吳敦義出席青年活水營活動。（記者林良昇攝）

2018-09-02 10:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨擬將中投公司轉投資的帛琉大飯店（Palasia Hotel Palau）出售，被黨產會駁回，民進黨立委質疑國民黨為籌選舉經費賣黨產找錢﹔國民黨主席吳敦義今表示，本來就是國民黨資產，在必要的時間出售，本來就合法、合情、合理，是要被同意的。

吳敦義今早出席青年活水營閉幕式前受訪表示，帛琉大飯店本來就是國民黨的資產，是1996年開始由當時的李登輝總統指示當時的行管會主委劉泰英投資，1998年完成投資，1999年達成李前總統希望藉投資帛琉飯店，跟帛琉建立邦交，也確實在1999年建交。

吳敦義說，2015年，當時國民黨準備把佔80％的股權出售，但沒有成交﹔如果是國民黨黨產，在適當、必要的時間出售，也是合法、合情、合理的事，怎麼牽連到跟選舉有關係？哪怕要是跟選舉有關係，也不違法，何況根本沒有討論到、也沒有成交。

吳敦義強調，國民黨黨產從1996年開始，20億元都是國民黨出的錢，「有什麼違法問題嗎？」只要合法出售，當然應該是要被同意的。

此外，媒體也詢問國民黨在台東、桃園的分裂，吳敦義指出，在台東部分，台東縣前縣長吳俊立、縣黨部主委吳秀華都堅定表明支持國民黨台東縣長參選人饒慶鈴，對於前縣長鄺麗貞為什麼會委託人登記，到現在還是不清楚，但吳俊立他們立場非常堅定，這是毫無疑問的。

吳敦義說，至於桃園，他前幾天就希望能跟前立委楊麗環碰面，但她都不在桃園，所以都沒有辦法，國民黨還在了解協調，當地也在想辦法跟楊麗環接觸。