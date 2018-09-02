編8718萬買總統大選維安裝備 國安局39輛警備車是這些...

2016大選使用的活式動防彈帷幕宣傳車。（記者羅添斌攝）

2018-09-02 10:01

〔記者羅添斌／台北報導〕下屆總統大選先期工作即將啟動，國安局在108年度的預算中，已編列8718萬元經費，作為購置大選維安各式車輛達39輛，以及相關軟硬體與警衛據點所需設備之用。

根據已送交立法院的108年度國安局公開預算書中顯示，國安局明年度將增購及汰換第15任總統、副總統大選安全維護工作所需警備車輛，車輛經費合計為5883萬元，正副總統大選安全維護所需通資訊裝備及警衛據點庶物設備購置經費為2835萬元。

相關車輛包括：5人座轎式警備18輛，需2340萬元；7人座休旅警備車6輛，需1800萬元；9人座廂式警備車6輛，需1320萬元；150CC機車6輛，需33萬元；汰換逾齡3.3噸載重警備（貨）車3輛，需390萬元。

至於是哪家車廠的哪一型車款屆時會雀屏中選，相關人士今天說，要開招標結果而定，沒有預設立場。

根據108年度國家安全局公開預算書內容顯示，國安局對下屆總統大選維安工作的評估作業，是以3組候選人（每組有正副總統候選人各一）、共6個警衛對象維安編組為估算，進行維安車輛與裝備的準備，與2016年總統大選時期的維安編組裝備數量相當。

相關人士表示，若屆時具有資格的候選人增多，國安局會以預備組的人力來執行，若選舉期間維安狀況增多時，則會機動調度國安局特勤中心、警政署警官隊及憲兵指揮部警衛大隊的人力進行支援，務必讓大選維安任務順利執行。