吳敦義：國民黨受清算鬥爭 難道不能批評政府？

2018-09-02 09:54

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統昨到彰化輔選，致詞時批評反對黨「反改革」，連南台灣淹大水都不協助，還說不恰當的話，國民黨主席吳敦義今早受訪時反駁，「她又胡說了！」在野黨受清算鬥爭，難道政府做錯了事，在野黨連批評都不能批評嗎？

對於蔡總統批在野黨，吳敦義今早出席青年活水營閉幕前受訪時直呼「她又胡說了！」嘉義、台南、高雄淹水，淹到比想像中還大，蔡總統坐雲豹裝甲車去巡視，被嘉義民眾吆喝下來，不是事實嗎？

吳敦義說，在野黨受執政黨清算鬥爭，難道執政黨做錯了事，「我們連批評都不能批評嗎？」，這是完全獨裁的政府嗎？民進黨在野時是怎樣批評國民黨的？在野時民進黨用的話更糟糕、更沒有水準，當時的國民黨都還容忍，就算在立院有八成以上席次，從來沒有鬥爭清算過民進黨，民進黨今天沒有容忍度跟風度，難道要在野黨為執政黨的敗政失治鼓掌喝采嗎？是不可能的事情。

吳敦義強調，民主國家的政黨就是監督、批評，如果批評有錯，可以反擊沒有問題，但難道淹水不是錯誤嗎？副總統陳建仁到金門去遊玩，不參加八二三砲戰紀念，那就是犯錯，分屍案頻傳，是社會近年少見的兇殘暴虐事件，難道國民黨也要誇獎說很了不起嗎？

吳敦義也說，國民黨在斷交事件並沒有太過批評，因為斷交可能對方也很有問題，重視大陸方面對他們貿易的幫助，放棄中華民國，這是國家的傷害﹔該批評的就批評，不該批評的，國民黨不去批評。