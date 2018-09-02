綠選將林智鴻 推「單純的力量」競選短片

民進黨高市鳳山市議員候選人林智鴻推「單純的力量」競選短片，描述1年來徒步跑遍鳳山76里，與民眾握手爭取支持。（記者陳文嬋翻攝）

2018-09-02 09:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻於Facebook、Youtube等平台推出首支個人競選短片「單純的力量：220公里的堅持」，以1年來徒步跑遍鳳山76里、共計220公里垃圾車路線等場景，訴說參選心路歷程，平實、溫暖的敘事手法，連總統府發言人林鶴明、資深媒體人周玉蔻都按讚。

影片從「少女的祈禱」音樂聲中，一個鳳山平凡的夜間收垃圾時間開始，只見林智鴻邊流著汗，邊徒步追著垃圾車跑，到了定點後向選民一一握手，影像中還有自述參選心聲的旁白，指出他參選前向自己母親報告後，只見媽媽擔憂家裡沒錢「甘真的要選？」但林智鴻告訴媽媽「沒錢有沒錢的選法，別擔心，我有理念、我有想法，我有雙腳和雙手，請你放心！」。

口白中也引用15年從政歷程中，先後共事過的政壇前輩如前行政院長謝長廷、立法委員趙天麟、總統府秘書長陳菊等，鼓勵他的勵志話語，片名「單純的力量」就是引用自趙天麟「單純是最大的力量」理念。

此次拍攝是由高雄在地攝影團隊操刀，側拍林智鴻追垃圾車、站路口拜票、市場拜票，以及總統蔡英文授旗等實況，並穿插林智鴻從小參與社會運動、協助市長選舉等珍貴歷史照片，新舊鏡頭穿插，代表他15年的幕僚訓練，以及參選的決心，令許多年輕網友紛紛按讚、轉貼。

昨上線不到12小時即獲近2萬人次觸及、近5千點閱率，連知名人士總統府發言人林鶴明都轉貼，資深媒體人周玉蔻、桃園市議員楊家俍等知名人士也按讚肯定。

事實上，林智鴻時常以直播、上傳短片等方式，在臉書與選民互動，當中甚至還有時下年輕人最愛的「抖音」賣萌片。根據他的幕僚統計，參選1年來，相關影片觀看人次已破36萬，觀看時間更近16萬分鐘。林智鴻表示，這支短片只是他參選日常的一小段紀錄，能受到歡迎實在始料未及，未來會再續推更多優質競選短片，讓鳳山鄉親更了解他的從政心得與理念。