斷交後首次 台美國會議長華府一對一會談

台美國會議長首次在華府舉行一對一會談。左為台灣立法院長蘇嘉全、右為美國眾院議長萊恩。（台北駐美代表處提供）

2018-09-02 08:58

〔駐美特派員曹郁芬／華府1日報導〕台灣立法院蘇嘉全院長代表台灣政府出席已故美參議院軍事委員會主席麥肯（John Sidney McCain III）的追思紀念活動，同時拜會了美國眾院議長萊恩與參院外委會亞太小組主席賈德納，感謝他們長久以來對台灣的支持。

這也是美國與台灣斷絕外交關係後，台灣立法院長首次與美國眾院議長一對一會談，雖然過去台灣關係法並未禁止兩國民意機構的議長公開晤面，但美方總擔心引起過多政治揣測，但在美國國會通過台灣旅行法後，美台政府的高層互動明顯升溫，而且更願意對外公開。

蘇嘉全今天上午在駐美代表高碩泰陪同下出席了在國家大教堂舉行的麥肯追思會，規格等同國葬。台北駐美代表處在新聞稿中指出，蘇嘉全於8月31日中午抵達華府後，即由高碩泰陪同，在美國國的禮遇安排下，前往國會山莊圓頂大廳向麥肯的靈柩致意，表達台灣政府及人民對他的崇高敬意。

新聞稿中說，蘇嘉全與高碩泰於9月1日上午出席麥肯的追思儀式時，曾與多位美方及國際政要寒暄致意，並共同追思麥肯傳奇的一生。美國前總統小布希、 歐巴馬都在會中肯定麥肯的政治家風範足為一代楷模。蘇嘉全已於9月1日傍晚搭機返台。

駐美代表處表示，蘇嘉全曾於31日下午拜會眾院議長以及參院外委會亞太小組主席賈德納，並與數位議員會談，感謝麥肯數十年來力挺台灣的深厚友誼，以及美國國會對台美關係及共同致力於維持台海和平穩定的堅定支持。