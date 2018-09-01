姚文智批柯P「網紅化」 讓中國打壓台灣外交問題失焦

2018-09-01 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長民進黨候選人姚文智昨天（8月31日）到泰國出席當地台商及民進黨東南亞黨部合作舉辦的泰國後援會成立大會。活動中，姚文智批評柯文哲作為台灣首都市長，在面臨國家受到外交挫折時應該要有所作為，卻因為「網紅化」，讓這件事情失焦。姚文智希望在這次選戰中，自己的選情能從泰國開始「添加柴火」，越燒越旺，一路從曼谷熱回台北，讓台北被世界看見，突破被中國打壓的陰霾。

綜合媒體報導，姚文智昨天受泰國台商之邀，參加首度在泰國舉辦的「台灣形象展 TAIWAN EXPO 2018」，之後又出席「泰國後援會成立大會」。姚文智在活動中以自己在立法院推動選舉公報改變的修法、協助高雄市政府進行城市改造、立委時期努力推動如修改「選罷法」的進步性法案等，來證明自己已經做好成為台北市長的準備。

姚文智也批評目前台灣遇到的外交困境，因為現任台北市長柯文哲的「網紅化」而失焦，他說，作為台灣首都的市長，在面對外交問題時更要確立台北的定位，不能讓台北只是台北人的首都，而是讓全台灣各縣市的民眾、那些在海外打拚的台灣人都認同台北是台灣首都。因此，姚文智向選民承諾，自己立志要成為讓世界看見台灣首都的市長，並以「半個外交部長」自居，期許突破中國對台灣壓迫所帶來的陰霾。

後援會成立大會中，姚文智一一授旗給幹部們，同時將在全代會造勢場合上象徵團結意義的簽名足球贈送給後援會長楊世斌。姚文智也向在泰國的台灣人喊話，希望他們多幫忙拉票，從曼谷開始讓自己的選情更旺，從世界各地把聲勢壯大，一路旺回台灣，贏得台北市長選戰。屆時自己將為台北帶來新氣象，讓台灣外交有新的光景，在世界舞台發光發熱，也讓那些在海外打拚的台灣人能為自己的祖國感到驕傲！