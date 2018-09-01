登記參選後首日 新竹縣長參選人的活動是.....

2018-09-01 20:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕登記參選後的首日，新竹縣長參選人各有活動，國民黨楊文科競選總部選在今天揭牌，民進黨鄭朝方出席紅樹林盃社區棒球邀請賽發表體育政見，民國黨徐欣瑩則是安排了160名竹縣偏鄉學童參訪國家實驗研究院。

國研院IC60常設展暨國研院OpenHouse活動今天開幕。徐欣瑩表示，新竹國研院有五大中心：晶片中心、奈米中心、太空中心、國網中心及儀科中心，擁有頂尖的研發環境與卓越的研發成果，因此她特別安排偏鄉學童前來參觀，讓小朋友認識國家級大型科研資源，開拓視野。

鄭朝方表示，他的體育政策分成三大主軸，「全民體育」、「選手培育」與「運動行銷」。竹縣13鄉鎮市的運動空間不足，未來將盤點縣內的運動場所，改善硬體品質，如頭前溪河岸改造為24小時的運動廊道；對於選手培育，應加強運動專業性場地，增加專案培訓經費，邀請企業贊助扶植有潛力的校隊與選手。

楊文科競選總部位於竹北市嘉豐六路上，競選總部主委范振宗、副主委葉芳雄、後援會總團長張鎮榮、顧問團總團長宣明智等一同出席，期盼選戰不打政治口水，大家團結走對的路。楊文科表示，將總部設立於此，主要考量是交通與停車的便利性，採開放式設計，歡迎民眾休憩、諮詢。