超徵稅收還給人民！推「法稅改革救台灣」 聖火環島啟動

法稅改革聯盟今天晚上在新北市板橋第一運動場廣場舉辦「Young Power!! 法稅改革 點亮台灣」行動晚會，點燃環島聖火，啟動稅改聖火環島行動，呼籲真改革，救台灣。（法稅改革聯盟提供）

2018-09-01 21:09

〔記者何玉華／新北報導〕法稅改革聯盟今天晚上在新北市板橋第一運動場廣場舉辦「Young Power!! 法稅改革 點亮台灣」行動晚會，現場聚集大批民眾，主辦單位安排的3000個座椅座無虛席，還有不少人站在一旁，多名市議員、市議員參選人及各縣市的村里長到場致意，現場高喊「法稅改革 終結稅災」、「搶救低薪 超徵還民」、「選賢與能 點亮台灣」等口號，高潮迭起，除了表達民間呼籲稅改的心聲，也希望參選人承諾稅制改革。

「Young Power!! 法稅改革 點亮台灣」行動晚會由法稅改革聯盟（台灣財經刑法研究學會、真理大學法律學系、真理大學法律扶助協會、中正大學財經法律研究中心、台灣北社、台灣永社、中華人權協會、全民拒吃大便聯盟、賦稅正義青年團、稅改青年陣線、1219行動聯盟）、台灣陪審團協會、全國被害人人權服務協會、新北市公道正義服務協會籌備處等10多個民間組織合辦。

發起人陳志龍等專家學者、民代點燃環島聖火，啟動稅改聖火環島行動，傳遞給來自11所大學的12名青年代表擔任聖火大使環島祈福，六都各地將持續接力舉辦，從新北出發環島，將點亮台灣每一個里，希望全國7860個村里，不再有「稅災」！

陳志龍說，「超徵不是稅收，超徵是不當得利，是違法所得。超徵要還給人民！」他說，台灣正面臨半宮廷與半民主，肥官與低薪高稅的矛盾，呼籲人民要覺醒，一起推動「法稅真改革，良心救台灣」。