本報民調落後柯、丁 姚文智：從谷底往上爬的趨勢

2018-09-01 19:03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底台北市長選戰備受矚目，本報1日公布的民調顯示，現任台北市長柯文哲以33.43%的支持度領先，國民黨候選人丁守中為24.71%居次，民進黨候選人姚文智的支持度為14.9%，排名第三，但未表態比率達24.61％。對此，姚文智今日受訪表示，從趨勢看起來從谷底往上爬，但希望速度能更快，也會積極爭取未表態的選民。

甫從泰國返抵回國的姚文智今日傍晚出席大湖公園的親子音樂會，與台下的爸媽、小孩同樂。被問到有關民調一事，姚文智樂觀說，所有民調他都會參考、解讀民調的背景，他看的是趨勢，該努力會持續努力，但從該民調看到是整個綠營歸隊的趨勢，愈來愈清楚。

姚文智感謝民進黨中央與各方面人士的協助，以及基層的支持，他強調，從民調看起來，他情勢從谷底往上爬，但他希望速度能更快，民調也看出來還有許多選民未表態，這也是他要積極努力爭取的。

時代力量士林北投區黃郁芬競選總部今日開幕，受邀的台北市長柯文哲並未出席，但姚文智並未受邀站台出席，對此姚文智說，他尊重所有市議員候選人，畢竟是自己的選舉。

姚文智強調，他會努力爭取所有人的支持，像是日前他行程有國民黨里長參與、跟地方互動，其實市政並沒有這麼多黨派之分，他們會爭取所有黨派的支持。