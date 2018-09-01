林為洲退選新竹縣長 國民黨「反而頭痛」原因是…

國民黨立委林為洲（左）於8月29日在立院黨團陪同下宣布退選新竹縣長，哽咽落淚，希望自己是最後一名犧牲者。（資料照）

2018-09-01 18:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委林為洲退選新竹縣長，化解分裂危機，但據了解，原本輔選系統盤算林為洲脫黨參選，可以瓜分民國黨參選人徐欣瑩、民進黨參選人鄭朝方票源，讓知名度較低，在空氣票與年輕票處於劣勢的國民黨參選人楊文科在「四分天下」態勢下突圍，但這個如意算盤如今被打破，黨內人士坦言，表面看似「美事一樁」，但福禍難料，算盤得再重撥！

據悉，藍營地方黨部原本希望快刀鍘林為洲，自負輸贏，同時估算，新竹縣長選舉若以投票率7成計算，大約31萬票，「四分天下」當選門檻約10萬票，但在前總統馬英九、立院黨團總召江啟臣、新竹縣議長張鎮榮等人力主整合下，又不能反對「團結」，只能「啞巴吃黃蓮」，在林為洲不選後，估算楊文科當選得再多拿3萬票，某新竹縣重量級人物日前得知林為洲退選後，更私下抱怨：「他不選，我們反而頭痛！」

黨內人士指出，新竹縣最大票倉竹北市外來人口多，占全縣選票結構三分之一，但國民黨的優勢區在竹北市之外的傳統選區，原本盤算徐欣瑩、鄭朝方、林為洲3人在竹北搶票，楊文科靠前竹北市長葉芳雄、新竹縣副議長陳見賢幫忙，只要在竹北市搶下四分之一選票，其他12個鄉鎮市保持優勢，就能勝選，但林為洲退選後，原本林在竹北市的票源很可能就流入徐、鄭手上。

據分析，雖然林為洲退選後，新竹縣林姓宗親會原屬藍營的選票可能歸隊，但多數以民進黨籍前縣長林光華為首的宗親，可能因為林光華與徐欣瑩合作，轉而流向徐，而原本支持林為洲的年輕票與空氣票，評估轉向鄭、徐也會比較多，相形之下，楊文科會更辛苦。

某藍營人士說，林為洲的退選，只能算「短多」，對於地方輔選系統反而挑戰更大，而且林為洲恐怕不會真心挺楊文科，「不要扯後腿，就阿彌陀佛了﹗」

至於林為洲退選，是否就能獲得提名連任立委？黨內人士斬釘截鐵地說，「不會」，林為洲是自己在記者會上說無條件退選，「這個話有錄音起來」，因此，未來立委提名「一切按照制度」。

這名人士還說，留下林為洲後，包括出面協調的立院黨團總召江啟臣、前總統馬英九、前主席洪秀柱等人，都應該一起承擔輔選責任，多到新竹縣幫忙楊文科。