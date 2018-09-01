時力中央助選團 6小時走新北6區

時代力量中央助選團，走訪汐止、深坑、板橋、中和、三重及林口6區，為提名的市議員參選人拉票。（時代力量提供）

2018-09-01 18:22

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量夏日全國巡迴分區最終場，今天抵達新北市，從三重重新橋觀光市集會師出發後，中央助選團陪著新北市提名的6名市議員參選人，接力走訪汐止、深坑、板橋、中和、三重及林口，爭取選民支持；黃國昌呼籲，給這群年輕人一個機會，讓他們做給大家看，什麼叫做理性問政、強力監督。

時代力量由執行黨主席黃國昌、立法委員徐永明、秘書長陳惠敏及副秘書長高榮志等人組成的中央助選團，今天陪同6名市議員參選人黃智姍、曾柏瑜、彭盛韶、張祐銓、陳志明及唐聖捷，接力走訪汐止、深坑、板橋、中和、三重及林口。長達6小時的行程中，穿插網路名人在車上輪流直播，包括四叉貓、瘦瘦曾威豪、丁聖祐、動眼神經及焦糖哥哥陳嘉行，都共襄盛舉。

黃國昌表示，時代力量做為新生的政黨，應該走出一條新政治的道路。許多人對藍綠互噴口水和拚秀下限的問政風格，早已經受不了，已經是要進入真正理性問政、回歸事實討論問題的新時代。而新北市有許多議員連基本的質詢都做不到；或者自己貪污被起訴，就派兒子出來選。這不是民眾期待的民主政治。

他呼籲民眾給時代力量提名的年輕人一個機會，不是讓他們做看看，而是送進市議會做給大家看，什麼叫做理性問政、強力監督、與新北市民站在一起的專業問政團隊。