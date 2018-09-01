在野黨不協助救災還說風涼話 蔡英文開砲了

蔡英文到彰化為魏明谷拉抬聲勢，希望大家要團結起來，支持認真、打拚、做改革的魏明谷。（記者顏宏駿翻攝）

2018-09-01 18:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕總統蔡英文今天到彰化縣為黨籍縣長參選人魏明谷造勢，對於上週南台灣淹大水，她為災民感到不捨，也批評，「我們的對手不僅沒有協助救災，還講出一些不妥當的話」，她強調，她兩年來一直在做的就是「改革」，但反對黨一路走來就是「反對改革」，不僅反對，還一直杯葛。

蔡英文舉「前瞻建設」為例說，民進黨有全盤的規劃，前行政院長林全剛推動時，反對黨全力反對、唱衰，如今要選舉了，反對黨又回頭說，「他們要治水、要蓋捷運」，蔡英文反問支持者：「這樣有道理嗎？」

蔡英文說，政治不是表演，而是實實在在的做事，要解決眼前的難題，也要看未來的問題，台灣現在有很多的問題，都是反對黨過去執政時一直沒有改革所留下來的。

蔡英文說，過去沒改革、建設的人，卻反過頭來批評改革的人，這實在很沒道理。

蔡英文還說，上星期南台灣淹大水，記者問她，「會不會委曲？」她回答，「不會委曲」，她說，當時的意思不只是淹水遭批評不怕委曲，還包括國家整體的建設和改革，如果改革怕被批評，那就不要改革，但我們為台灣的未來，就要堅持改革，要有那個決心。她希望大家要團結起來，支持認真、打拚、做改革的魏明谷。