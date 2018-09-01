李寶銀代夫參選 諧音「乎您包贏」盼鄉親好記

2018-09-01 16:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕40歲人妻李寶銀名字台語諧音「您包贏」，因縣議員先生賴岸璋在民進黨黨內市長初選失利，她不忍先生經營30年的服務處就此熄燈，決定撩落參政，以無黨籍身分代夫出征，登記參選彰化縣議員。

為了加深民眾對其印象，李寶銀打出「乎您包贏」的叫名話術，更用歌手詹雅雯的台語歌曲「贏你喲」當競選歌曲，都跟吉祥話「贏」有關，就是希望鄉親記好名、叫出口、喊順口，爭取認同。

高職畢業後就在彰化秀傳醫院工作，一待就是19年，從基層做起，做過健檢、高級健檢等服務工作，服務親切又認真，獲得民眾讚美，醫院總裁黃明和讓她轉任公關，繼續站在第一線服務大眾，有上進心的她，下班後在職充電上技術學院企業管理在職專班，唸專二那年認識了才上專一的賴岸璋，賴岸璋當時是彰化市民代表，同樣來自彰化，都想唸書再充電，共同興趣交往2年結婚。

婚後生下2個可愛兒子，李寶銀繼續在醫院上班，賴岸璋則由市代轉戰縣議員成功，一路做了4屆，設在彰化市埔市街的服務處，從國策顧問、前彰化縣長翁金珠傳承交棒，在地服務30年，每週六法律諮詢服務未曾間斷。

李寶銀希望自身醫療服務的工作經驗，了解視病如親、親痛如己的醫療精神，進入議會後，督促縣府做好老人長照、關懷弱勢、照護幼童和社區共餐等計畫，讓真正需要受照顧的老幼婦孺，對於被受照顧都能有感。

她說，她要從服務選民的過程中，享受助人為快樂之本的真諦，做名有責任心的政治人物，把政治當成家庭經營家庭，要讓選民幸福又快樂。