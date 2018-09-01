小英三訪烏日玉闕朝仁宮 推薦林佳龍連任

2018-09-01 16:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天到烏日參拜玉闕朝仁宮，同時為市長林佳龍進行輔選，此為蔡英文第3次造訪玉闕宮，林佳龍表示，蔡英文來聽取地方鄉親的心聲，由於地方人士都說玉闕宮很靈驗，而蔡英文每一次推薦的人都當選，因此再次來到玉闕宮，再次推薦林佳龍連任市長，林佳龍則表示，中央到地方都很團結，現在已進入肉搏戰。

總統蔡英文今天下午到玉闕朝仁宮參拜，並且聽取在地民眾的心聲，林佳龍向蔡英文簡報台中的建設，他表示，今天上午便在競選總部的籌備處與總統見面，召集後援會長200位社會菁英參與，他向眾人表示，「大家都是台中隊」。

林佳龍表示，從中央到地方、從黨內各派系，大綠跟小綠都非常團結，大家士氣高昂，眾人對年底市長選舉充滿信心，已進入到肉搏戰階段。

林佳龍指出，總統已第3次來玉闕朝仁宮，在任黨主席、候選人、總統都來一次，他向蔡英文報告，台中整個建設交通路網如大台中山手線，還有治水成績，烏日過去逢雨必淹，但經過努力，這次沒有淹水，在招商成績，台中市是六都招商第一名，過去3年招商9千億，帶來失業率全國最低，實質薪資所得成長7.54%。

林佳龍表示，中央產業政策指定台中為智慧機械產業之都，前瞻8000億預算通過的就2千億，而且讓台中實質升格，在脫胎換骨階段，如同孩子在轉大人最需要營養，中央地方同政黨且一條線，感謝蔡英文的支持。

林佳龍表示，活動可看出大家士氣高昂、知道為誰為何而戰，台中人為更美好的台中而戰，連任建設不中斷。

林佳龍指出，總統今天第3次到朝仁宮，因為總統來每次推薦的人都當選，今天就是再次推薦他連任市長。