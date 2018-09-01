第一屆失敗新聞攝影大賞 朱立倫「濕身」稱霸這樣說…

新北市長朱立倫在潑水節被潑得全身濕、狼狽不已的照片，獲得失敗新聞攝影展的第一名，朱立倫出席展覽並在照片旁簽名。（記者何玉華攝）

2018-09-01 16:32

〔記者何玉華／新北報導〕由媒體記者自行發起的「第一屆失敗新聞攝影」實體展，今（1）天在新北市府一樓大廳開幕，網友、媒體記者票選第一名，是新北市長朱立倫參加潑水節，被淋得全身濕的照片，註解為「哥淋的不是雨，是新北市400萬人民的喜悅」；朱立倫出席開幕典禮時笑稱，這照片證明一件事，「我沒有戴假髮」，連太太高婉倩看到照片也說，證明他的頭髮是真的！

「第一屆失敗新聞攝影大賞」是仿國外網友曾舉辦的各類型「失敗照片」活動，今年6月起，幾名平面記者在網路辦起，讓NG照片也有舞台可呈現，活動引來熱烈迴響，進而促成實體展，從今天起將展至9月10日。

出席活動的新北市長朱立倫說，政治人物不一定要很「假掰」或正經八百，「該穿高腰褲就穿高腰褲」，對自己淋的全身濕的照片獲得冠軍，他說，至少可以證明一件事，「就是我沒有戴假髮」，連太太也說，如果戴假髮應該要戴多一點，不可能這麼少！

朱立倫說，他的髮型常被懷疑是真的還是假的，這是頭髮少的關係；至於會不會介意在市府展出拍醜的照片，朱立倫說，沒有關係，這是真實的一面，他也從來沒有認為自己帥過。