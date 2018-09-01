民主平台：申領居住證等同中國公民 應視為雙重國籍

2018-09-01 16:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今天開辦台灣居民居住證，而居住證樣式跟中國身份證幾乎一模一樣，正面有中國國徽，背面則有18碼的「公民身分號碼」，台灣守護民主平台發表聲明表示，申領中國居住證等同中國公民，政府應以台灣對「雙重國籍者」的相關規定，加以管理。

台灣守護民主平台副會長、中研院法律所副研究員邱文聰表示，中國將刻意以戶籍與居住地二分的表象，企圖迴避我國《兩區人民關係條例》第9條之1禁止國人在中設籍或領用護照的規定。更企圖以收編我國民為其「中國公民」的手段，達到其對內監控台人、對外去我主權，再從台灣內部瓦解台灣的三重目的。

聲明指出，申辦居住證除向世界宣稱承認中國統治主權外，還包含個人對台灣民主價值「自由和人權」的棄守。中國必將以其取代入境中國才需申辦的台胞證，也必然逐步在國際上逼迫國際組織、外國政府、企業，要求台灣人在各種場合中配合出示該證件，迫使台灣人宣稱自己為「中國公民」，使中國政府在國際上得以宣稱對台灣人享有司法審判權，並達到在國際場合中消滅台灣主權的目的。

更嚴重的是，持有中國公民「居住證」的台灣人，若仍被我視為台灣公民而在台享有完整的投票、服公職等參政權，台灣本身的民主必將陷入從內部嚴重腐蝕的危機。這絕對不是蔡總統以「居住證跟認同是兩回事，不代表對這張卡片後面核發單位或所代表政治主體表達一種認同」，可以輕描淡寫帶過。

聲明表示，政府應限制或取消申領中國公民居住證者公民權利，直接認定為違反兩岸人民關係條例第9-1條第1項規定。此外，亦應思考直接適用台灣對雙重國籍者之相關規定，或另立專法予以規範，申領中國公民居住證者既已自我宣稱並經中國政府認證為「中國公民」，我國主管機關即應認定其具備中國國籍身分。

聲明也強調，當台灣不斷被強勢中國軟土深掘，台灣也不該再錯失以「獨立主權者」姿態備戰的時機，呼籲手握兩岸關係最高決策權的蔡總統，應主動徵求立法院同意進行國情報告。