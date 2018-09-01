王世堅推柯黑小卡 柯P酸：他應該推汽車旅館會員卡

台北市長柯文哲1日出席「田園城市建置成果競賽頒獎及田園達人表揚典禮暨成果發表會」，酸王世堅應推汽車旅館卡。（記者方賓照攝）

2018-09-01 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕為了反制台北市長柯文哲的「柯P認同卡」，民進黨北市議員王世堅推出「柯黑小卡」反擊，首刷2000張引瘋搶，現僅剩數百張，緊急加印中，柯文哲對此表示：「算了這不要理他」，但他還是忍不住酸「應該推汽車旅館會員卡」。

綜合媒體報導，王世堅辦公室公布「柯黑小卡」，卡片的正面寫上了Ko Wen-Je is Pinocchio.將代表柯文哲的「K、P」意思解釋成柯文哲是木偶奇遇記中說謊而鼻子變長的皮諾丘，而背面則是列出5點王世堅自己寫的「柯黑五大認同」，標榜「我柯黑我驕傲」，歡迎有需要的民眾到服務處、議會辦公室索取。

「柯黑小卡」首刷2千張，服務處的1千張已被索取一空，只剩下1、200張，正緊急加印1千張，傳無論在藍綠議會、立院人士之間，都很受歡迎。

媒體今天上午詢問台北市長柯文哲關於「柯黑小卡」，柯P一開始冷回：「這不要理他」記者又接著追問這是否表示柯黑還是有票房嗎？柯表示；「一定有的啊，怎麼沒有。」最後還是忍不住偷酸王世堅「我本來要開玩笑說，他應該推汽車旅館會員卡！」