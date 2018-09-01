出席警大開學典禮 賴清德：明年起分10年編1000億進退撫基金

2018-09-01 14:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院長賴清德上午參加中央警察大學（簡稱警大）慶祝82週年校慶暨開學典禮，他強調，「年金改革」最重要的意義，是讓現在的軍公教人員、即將投入社會的軍公教人員，在服務期滿之後都能順利領到退休金，希望警大新生們別受影響，全心全力接受教育。

賴清德上午由內政部長徐國勇等人陪同，前往警大頒獎給傑出校友馬振華、陳明傳、吳俊鴻、蔡長孟、王文笔、楊源明、滿地鵬編才等7人，其中泰國籍的滿地鵬編才，自警大外事警察學系、碩士班畢業後，任泰國總理高級領導翻譯官、軍情局情報處處長等職務，長期在泰國幫助華人解決問題，並致力促進台、泰國間的軍事與教育交流合作。

賴清德另勉勵新生們要努力學習，未來才能擔任人民保母、救災英雄、國家門戶守門員、海洋守護神等角色，成為棄邪歸正的導師與國家安全的基石。

賴清德並談及「年金改革」議題，他說，由蔡英文總統領導順利完成的年金改革，最重要的意義是讓現在的軍公教人員、即將要投入社會的軍公教人員，在服務期滿之後，都能順利領到退休金。

雖然年金改革的過程中，已退休軍公教人員所領的退休金會減少，但節省下來的經費，不是政府花掉，而是全數投入軍公教的退撫基金。

賴清德補充，明年起行政院還要分10年編列1000億元投入退撫基金，讓退撫基金可以永續、不會破產，因為退撫基金如果破產，不僅未來的退休軍公教人員領不到，就連現在的軍公教人員都可能領不到，當然包括已退休的軍公教人員也領不到，所以總統健全軍公教退休體制的年金改革，可說是健全國家財政的一項非常重大改革。

賴清德說，說明年金改革的意義，就是希望新生在警大時要全心全力接受教育，未來出社會後也能不怕困難、突破困境、完成使命，讓社會愈來愈和諧安定、國家愈來愈進步，才能到人民更多的支持。

  • 行政院長賴清德（中）參加中央警察大學慶祝八十二週年校慶暨開學典禮。（記者周敏鴻攝）

    行政院長賴清德（中）參加中央警察大學慶祝八十二週年校慶暨開學典禮。（記者周敏鴻攝）

  • 行政院長賴清德（左）頒獎表揚中央警察大學傑出校友海洋委員會海巡署副署長蔡長孟（右）。（記者周敏鴻攝）

    行政院長賴清德（左）頒獎表揚中央警察大學傑出校友海洋委員會海巡署副署長蔡長孟（右）。（記者周敏鴻攝）

  • 行政院長賴清德（左）頒獎表揚中央警察大學傑出校友泰國陸軍情報廳兼鄰國事務協調中心參謀兼中級軍事法官滿地鵬編才（右）。（記者周敏鴻攝）

    行政院長賴清德（左）頒獎表揚中央警察大學傑出校友泰國陸軍情報廳兼鄰國事務協調中心參謀兼中級軍事法官滿地鵬編才（右）。（記者周敏鴻攝）

  • 行政院長賴清德勉勵中央警察大學新生們能成為棄邪歸正的導師與國家安全的基石。（記者周敏鴻攝）

    行政院長賴清德勉勵中央警察大學新生們能成為棄邪歸正的導師與國家安全的基石。（記者周敏鴻攝）

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