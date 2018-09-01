出席警大開學典禮 賴清德：明年起分10年編1000億進退撫基金

2018-09-01 14:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院長賴清德上午參加中央警察大學（簡稱警大）慶祝82週年校慶暨開學典禮，他強調，「年金改革」最重要的意義，是讓現在的軍公教人員、即將投入社會的軍公教人員，在服務期滿之後都能順利領到退休金，希望警大新生們別受影響，全心全力接受教育。

賴清德上午由內政部長徐國勇等人陪同，前往警大頒獎給傑出校友馬振華、陳明傳、吳俊鴻、蔡長孟、王文笔、楊源明、滿地鵬編才等7人，其中泰國籍的滿地鵬編才，自警大外事警察學系、碩士班畢業後，任泰國總理高級領導翻譯官、軍情局情報處處長等職務，長期在泰國幫助華人解決問題，並致力促進台、泰國間的軍事與教育交流合作。

賴清德另勉勵新生們要努力學習，未來才能擔任人民保母、救災英雄、國家門戶守門員、海洋守護神等角色，成為棄邪歸正的導師與國家安全的基石。

賴清德並談及「年金改革」議題，他說，由蔡英文總統領導順利完成的年金改革，最重要的意義是讓現在的軍公教人員、即將要投入社會的軍公教人員，在服務期滿之後，都能順利領到退休金。

雖然年金改革的過程中，已退休軍公教人員所領的退休金會減少，但節省下來的經費，不是政府花掉，而是全數投入軍公教的退撫基金。

賴清德補充，明年起行政院還要分10年編列1000億元投入退撫基金，讓退撫基金可以永續、不會破產，因為退撫基金如果破產，不僅未來的退休軍公教人員領不到，就連現在的軍公教人員都可能領不到，當然包括已退休的軍公教人員也領不到，所以總統健全軍公教退休體制的年金改革，可說是健全國家財政的一項非常重大改革。

賴清德說，說明年金改革的意義，就是希望新生在警大時要全心全力接受教育，未來出社會後也能不怕困難、突破困境、完成使命，讓社會愈來愈和諧安定、國家愈來愈進步，才能到人民更多的支持。