吸引INGO來台設點 艾瑋昂籲政府組團隊外銷台灣

2018-09-01 14:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂昨出席「推動在台灣設立INGO中心的利基與挑戰」公聽會時表示，台灣在吸引國際組織的能力上已經非常有競爭力，他認為，若想吸引更多INGO來台設點，政府應積極規劃外銷台灣的團隊，招募INGO來台，讓國際NGO知道，東亞地區除了香港外，台灣也是設立分部很好的選擇。

為了解台灣招募INGO面臨的困難與挑戰，民進黨立委羅致政、陳曼麗昨邀集各部會與台灣民主基金會、無國界記者組織、台灣海外援助發展聯盟等民間團體，共同召開公聽會，盼能了解台灣推動INGO來台設點面臨的挑戰。

已來台設點超過一年的無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂，以個人身分在公聽會發表看法。他指出，台灣在過去20年間，民眾英文水平快速提升，加上台灣尊重法治人權的民主政體，對想在東亞地區設立分部的國際組織相當有吸引力，雖然目前仍有法規鬆綁的問題，但「這不是最重要的問題」。

艾瑋昂說，台灣最大的問題是「世界不知道台灣是有競爭力的」，他並強烈建議台灣別再繼續「坐在這裡」（stop sitting in Taiwan），應該積極組團走出去，與其他國際NGO接觸，讓INGO了解台灣的能力；艾瑋昂表示，最理想的情況是，找到外國人願意與台灣同行，「讓外國人來告訴外國人台灣有什麼優勢」。

與會的台灣民主基金會執行長廖福特則說，若希望招募更多INGO來台設點，鬆綁國際組織來台設點的法律規範是必然要做的，此外，廖福特也建議，針對台中INGO中心設立專區與專法，藉以輔導願意來台設點的國際組織，提供更優惠的硬體設備，也能增加INGO來台意願。

台中市國際NGO中心專案辦公室秘書林啟驊也建議，以當前台中INGO運作情形來看，未來若能設立專法專區，一方面對國際組織能提供單一窗口服務，另一方面對國內衝擊也比較小，透過實驗專區的性質，盼能藉此發揮INGO的群聚效應。