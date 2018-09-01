砍停車空間、不主動溝通 北市府發聲明反擊「吳音寧版本」

北市府與北農近日因第一果菜市場改建議題槓上。（資料照）

2018-09-01 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府與台北農產運銷公司近日因第一果菜批發市場改建案槓上，市議員簡舒培前日於議會總質詢時指出，北農總經理吳音寧曾提出一個較現行版本節省11億的改建方案，卻未獲市府採納，甚至質疑吳音寧是否因擋人財路才遭批評，此話引發市長柯文哲與官員不滿，反駁北農版本未經公會討論，且專業度也有疑慮，才不予採納。北市市場處今也發出聲明反擊，籲北農規劃的改建內容應尊重董事會及滿足業者需求。

北市市場處聲明表示，北農的改建版本僅由一位台大城鄉基金會人員規劃，即便市府對推動改建採取開放態度，但前提是要獲得相關公會認同，並兼顧中繼基地的條件及空間的有效運用。

聲明點出北農版本的不足之處，包括該版本僅由公司逕向雙局長會議提出，不但沒有經過專業建築檢討，也未與青果、蔬菜公會業者溝通，造價較低的原因則是砍掉了市府版規劃的26000平方公尺停車空間，但此舉會導致汛期水門關閉後市場內停車需求不足，嚴重影響市場快速營運功能，連帶影響周圍交通。

市場處強調，針對北農今年3月8日提交「改建主體建物各項設施需求調整比較表」及「各樓層示意配置表」給市場處的說法，北市為讓相關規劃能配合業者需求，陸續7次函請北農積極參與說明會，但北農一來未主動就所提改建需求進行溝通，也沒有向董事會說明，即便邀請北農與市場處、新工處與建築師事務所進行業者說明會，北農主任秘書路全利稱報告需求方案非北農責任，遂沒有向業者說明其需求，市府的方案則是後續由建築師向公會、業者說明，才獲得同意進行後續發包。