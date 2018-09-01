高思博北上請益姊夫 朱立倫導覽市政建設

2018-09-01 12:50

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨台南市長參選人高思博今（1）日北上，與姊夫、新北市長朱立倫一起參觀新北市的運動中心、Youbike與果菜市場等建設，朱立倫邊走邊介紹，尤其在參觀板橋運動中心時，市府團隊相當自豪在朱立倫任期內，年底將完成第13座運動中心，朱立倫說，參訪的經驗，有助未來高思博當選後推動市政。

一行人先到板橋國民運動中心參觀，適逢週六上午，運動人潮相當多，各個空間都充分利用，包括羽球場、籃球場、社區教室、游泳池等，朱立倫提到早上8點到10點是公益時段，吸引很多長輩利用這段時間運動，還有許多全家一起來運動的民眾。

隨後兩人在運動中心外租借YouBike，一行人騎單車前往約1公里外的板橋果菜市場，朱立倫沿途介紹，抵達果菜市場後，聽取介紹簡報、參觀冷凍設施、有機蔬菜拍賣等。

高思博說，新北市在8年內即將完成第13座運動中心，台南只有1所，且還在蓋；台南有tbike，但不若YouBike普及，台南還有很大的努力空間，他要移植新北市成功的經驗，造福台南市民，而不是輸出失敗的經驗禍害全國。

對於果菜市場的參觀印象，高思博說，對南部生產地有很大的助益，一旦產地豐收或災害，都需要有北部消費地的購買，果菜市場的調節，讓農民可以有穩定的生產與收入，而不只是看天吃飯。