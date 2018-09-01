竹市藍營「愛國旗」活動 謝文進、許明財同框

2018-09-01 12:40

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市國民黨體系今天在市議會前發起「愛國旗」活動，對執政黨政府輪番砲轟，吸引近300人高舉國旗吶喊，這場活動吸引多名藍軍與無黨籍市議員參加，就連角逐新竹縣長的楊文科也跨轄出席，而無黨籍竹市長候選人謝文進也大方與國民黨候選人許明財「同框」，引發外界聯想。

地方人士指出，儘管這次活動以愛國旗為號召，候選人普遍不穿競選背心，也不喊「凍蒜」口號，不過活動發起的時間點選在年底大選登記日結束隔天，使國民黨凝聚藍軍，積極展現團結意志的意味不言可喻，除了前市長林政則、前國民黨主席洪秀柱受邀致詞，連新竹縣長候選人楊文科也到場露臉。

地方人士說，這場活動的焦點，其實在於以新竹市議會議長身分出席的謝文進與藍營許明財的互動，這是兩人登記參選市長後首度公開「同框」，不過雙方並無太多互動，謝文進與許明財分別率新民意問政聯盟與國民黨議會黨團致詞。

謝文進說，9月3日是軍人節，但民進黨忽視軍人權益，之前南台灣淹大水，期間靠軍人辛苦救災，總統蔡英文卻坐在裝甲車上好像在掃街拜票，副總統陳建仁則全家跑到金門旅遊，這對任勞任怨的軍人情何以堪，希望民眾團結，一起給現在執政黨當頭棒喝。

藍營人士指出，年金改革倉促上路，引發軍公教團體不滿，加上目前政府接連得外交挫敗，因此新竹地區藍軍體系以「愛國旗」為號召，希望在九三軍人節前夕一吐怨氣。