行政院：執行死刑 與總統生日、轉移焦點毫無關聯

2018-09-01 12:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院長賴清德上午參加中央警察大學慶祝82週年校慶暨開學典禮時，由陪同的行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應外界對法務部執行死刑是「拿人頭換選票」的批評，她說，「把生命看得太過於廉價」，執行死刑與總統生日、轉移社會大眾的焦點毫無關聯。

谷辣斯．尤達卡補充，這是完全錯誤的說法，也是不需要的連結，對法務部非常不公平，「而且把生命看得太過於廉價」，希望社會大眾不要有這種不必要的、過度惡意的連結，行政院也尊重法務部在現有法治制度下所做出的判斷與決定。

至於賴清德是在執行死刑時才知情？谷辣斯．尤達卡證實「幾乎在同一時間」，她說，法務部是在決定之後才告知行政院，行政院得知之後，也尊重法務部的判斷。至於未來會否再執行死刑，行政院將尊重法務部衡量全局、法治制度、社會期待或輿論的狀況下做出最精準的判斷。

因執行死刑的日期碰巧是蔡英文總統的生日，也引起熱議，谷辣斯．尤達卡說，這也是非常惡意的連結，因為法務部不知道8月31日是誰的生日，希望社會大眾能冷靜看待這件事情。

谷辣斯．尤達卡強調，政府相關的首長、包括院長是否失言，過去這段時間，許多「去脈絡化」、過度簡化、拼貼的訊息，已經讓社會大眾非常不安，大家應該都看得很清楚，也希望民眾理性對待。死刑的執行，與總統的生日、是否希望轉移社會大眾的焦點，是毫無關聯的。